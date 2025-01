Jay Park dévoile sa première chanson de Noël « Merry Christmas »

Jay Park, une icône irremplaçable de la scène k-hiphop, a dévoilé son plus beau cadeau de Noël !





En effet, le 16 décembre, le musicien a révélé son nouveau single numérique intitulé « ;( Merry Christmas :) ». Il s’agit de son premier opus depuis « THE ONE YOU WANTED », son sixième album complet sorti en octobre dernier.





Cette nouveauté contient quatre chansons au total, dont deux titres R&B aux charmes différents et leurs versions accélérées. La chanson phare baptisée « Merry Merry Christmas :) » met en valeur la douce voix du chanteur sur un rythme dansant. Elle exprime l'excitation et la joie de passer Noël avec son amoureuse.





La deuxième piste intitulé « Lonely Christmas ;( » est une chanson R&B downtempo pleine de tristesse qui explore les émotions du premier Noël sans son amant. Et à travers ses paroles sincères, nous pouvons ressentir un sentiment de solitude et de nostalgie.





Le clip du titre principal a également attiré l'attention du public. La vidéo montre le vocaliste en train de dessiner la pochette de son nouvel album. Les images mignonnes aux couleurs de Noël s’harmonisent parfaitement avec la voix sensuelle de Jay Park pour créer une atmosphère chaleureuse de Noël.