Les titres de l’année 2024 choisis par l’équipe du service français

Cette année, plusieurs artistes sud-coréens emblématiques ont fait un comeback remarqué tant dans les classements que sur scène et de nombreuses nouvelles étoiles montantes ont connu une ascension fulgurante ! Et pour clôturer 2024 en beauté, les membres de l’équipe de l’émission Musique Coréenne, Jisoo, Elody, Hongju et Jinhwa ont préparé notre petit concert avec leurs titres préférés de l’année !

Jisoo - NewJeans, le phénomène de la K-pop, a connu une année 2024 marquée par des succès éclatants et des défis intenses. Leur morceau « ETA » a transcendé les frontières de la K-pop pour devenir un véritable hit mondial. Cependant, cette année n’a pas été de tout repos, avec un drame légal opposant leur ancienne CEO à leur compagnie, mais qui a au contraire renforcé leurs liens avec leurs fans, les Bunnies. Ce soutien indéfectible a consolidé leur statut de groupe incontournable, prêt à continuer à surprendre et à inspirer. Comme le dit leur chanson phare, NewJeans ne s'arrête jamais.





Elody - La cuisine coréenne, appréciée mondialement, s’invite aussi dans la musique, donnant naissance à des titres emblématiques qui mêlent saveurs et émotions. Des classiques comme « Butter » de BTS ou « Ice Cream Cake » de Red Velvet ont conquis les fans. En 2024, deux chansons gourmandes ont marqué l’année : « Bam Yang Gang » de Bibi, inspirée d’une sucrerie traditionnelle à base de marrons, et « Tiramisu Cake » de 10CM, reprise d’un morceau de 2015. Ces tubes ont dominé les charts, prouvant que la musique coréenne sait aussi éveiller l’appétit tout en touchant les cœurs.





Hongju - Car, the Garden, chanteur de rock-ballade au style unique, a marqué l'année avec son talent et son humour. Découvert grâce à sa chaîne YouTube carthejungwon, il a rapidement captivé plus de 600 000 abonnés grâce à des contenus originaux comme Avatar Blind Date. Car, the Garden doit son nom de scène à une combinaison de son prénom coréen, Cha Jung-won, où « Cha » évoque car et « Jung-won » signifie jardin. En janvier 2025, il débutera une série de concerts intitulée From Apartment au Mastercard Hall de Blue Square à Séoul, en hommage à son premier album Apartment. Pour lui, la musique est un foyer réchauffant, construit avec le soutien de ses auditeurs, une source de lumière contre la mélancolie.





Jinhwa - Ma chanson préférée de l’année est sans conteste « Whiplash » d’Aespa. Avec son clip minimaliste et stylé, et une chorégraphie captivante, elle m’a fait découvrir une facette inédite du groupe. Cette année, Aespa a brillé comme jamais, notamment avec « Supernova », restée numéro un sur Melon pendant 15 semaines consécutives, un record. Aux Melon Music Awards 2024, elles ont triomphé, remportant leur premier grand prix avec « Supernova » comme Chanson de l’Année et cinq autres trophées, confirmant leur place au sommet de la K-pop.