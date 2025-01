Le service militaire

C’est en 1949 que le système de conscription est introduit pour les hommes de 18 ans ou plus, de nationalité sud-coréenne. Selon les armes, le service national dure de 18 mois à 21 mois et peut aller jusqu’à 3 ans pour les officiers de réserve. Après une sélection sévère, certains appelés peuvent effectuer leur service national en tant que KATUSA auprès des soldats américains. Une loi permet aux talents artistiques et sportifs d’être exemptés du service militaire. Cela dépend de leurs résultats dans les compétitions officielles et internationales. Ce système privilégié a déclenché chez certains un sentiment d’injustice. Motiver les jeunes artistes et sportifs à se dépasser et éviter de mettre un frein à leur carrière est certes compréhensible mais loin d’être encore accepté par l’opinion.