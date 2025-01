Découvrez le 100e concert d’IU sur grand écran

Pour celles et ceux qui n’auraient pas assisté au 100e concert d’IU, la star a donné une nouvelle vie à sa représentation !





En effet, son deuxième film concert sous le titre « IU Concert: The Winning » sortira le 24 janvier dans les salles obscures CGV en Corée du Sud. Il retrace son spectacle de rappel intitulé « HEREH ENCORE : THE WINNING » qui s’est tenu les 21 et 22 septembre 2024 au Stade de la Coupe du monde de Séoul. À noter que l’artiste a aussi terminé avec succès sa tournée mondiale qui avait débuté dans la capitale coréenne en mars 2024 et a duré environ six mois.





Pour rappel, non seulement IU est devenue la première artiste solo féminine à conquérir le KSPO Dome en 2019 et à se produire dans le Stade olympique de Séoul en 2022, mais elle a également réussi à remplir le Stade de la Coupe du monde de Séoul en 2024, ce qui lui a valu le titre de « la première chanteuse à se produire dans deux grands stades du pays ».





Le film va donc réinventer sur grand écran les moments inoubliables de son concert, de la scène spectaculaire mise en place pour offrir au public une expérience exceptionnelle jusqu'au spectacle de drones qui avait illuminé le ciel du Stade. Le grand écran du cinéma et son système audio immersif vont évidemment donner une impression très vivante !