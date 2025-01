ONEW annonce son grand retour musical et ses concerts exclusifs

Après quelque temps d’absence, ONEW compte revenir très vite avec son tout nouveau projet en solo et ses concerts exclusifs !





En effet, le membre du boys-band légendaire SHINee a récemment annoncé son retour en solo avec son quatrième mini-album intitulé « CONNECTION » en publiant une vidéo révélant son plan de promotion.





Dans le clip, nous retrouvons ONEW marchant vers un splendide manoir. Le majestueux bâtiment de style européen s’harmonise parfaitement avec le visuel sublime du chanteur.





À noter que ses vidéos promotionnelles y compris le clip du titre phare ont été entièrement tournées à Prague, en République tchèque. L'atmosphère exotique qui s'en dégage ne manquera donc pas de susciter des attentes quant aux nouvelles musiques et performances d’ONEW.





Par ailleurs, son nouvel opus arrive environ quatre mois après la sortie de son troisième mini-album « FLOW » où il a participé à la production et à l'écriture de tous les morceaux. A travers « CONNECTION », ONEW prévoit de montrer l'évolution de ses capacités musicales en tant qu'artiste solo.





Et pour le plus grand bonheur de ses fans asiatiques, le vocaliste va organiser ses concerts exclusifs dans quatre villes d’Asie sous le titre « 2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION] ». Il se produira donc à la Yokohama Arena au Japon les 15 et 16 février, à l'Olympic Hall au parc olympique de Séoul du 21 au 23 février, au Taipei Music Centre le 5 avril et encore au Broadway Théâtre à Macao le 20 avril.