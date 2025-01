GOT 7 est de retour au complet

Après une longue absence de trois ans, le boys-band sud-coréen GOT 7 est enfin prêt pour un comeback tant attendu !





En effet, le 20 janvier, le groupe va revenir sur le devant de la scène avec son mini-album intitulé « WINTER HEPTAGON ». À noter que cette nouveauté qui sortira à l’occasion du onzième anniversaire de ses débuts est le fruit de la détermination des sept membres à rendre l'amour précieux de leurs fans.





Et c’est Kakao Entertainment qui sera responsable de ce nouveau projet musical depuis la production globale des musiques jusqu’aux contenus promotionnels de haute qualité. Comme il s'agit du premier retour au complet depuis longtemps, l’agence compte bien démontrer son expertise en la matière afin de mettre en valeur la couleur unique et les divers charmes du groupe.





Par ailleurs, depuis ses débuts en 2014, GOT7 a bien élargi le spectre de la musique coréenne avec ses nombreux hits, notamment « Just Right », « If You Do », « Never Ever », « You Calling My Name », « Lullaby », « Hard Carry » et encore « You Are ».





En particulier, le boys-band s’est imposé dans l’industrie avec son identité irremplaçable en combinant divers genres musicaux, du hip-hop au R&B, avec ses performances puissantes. La clé du succès ? Sa polyvalence ! En effet, tous les membres participent toujours activement à la production de ses musiques.