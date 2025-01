LISA de Blackpink sort son premier album complet en février

LISA du girls-band légendaire Blackpink a annoncé officiellement son grand retour avec tout son nouvel opus intitulé « ALTER EGO ». Comme il s’agit de son premier album complet depuis ses débuts, la chanteuse prévoit de mettre en valeur au maximum ses compétences musicales acquis grâce à sa longue expérience dans l’industrie.

Par ailleurs, LISA ne cesse de confirmer son statut d’icône planétaire. L’année dernière, après avoir fondé sa propre agence LLOUD, la vocaliste a commencé à voler de ses propres ailes vers sa nouvelle aventure musicale.





Avec son tube « ROCKSTAR », l’artiste a décroché la première place du Billboard Global Excl. U.S. et la quatrième du Billboard Global 200. Elle a également remporté deux prix aux MTV Europe Music Awards 2024, dont celui de Best Collaboration et de Biggest Fans pour « New Woman ».





Ainsi, à chaque retour, elle repousse les limites de la création musicale tout en s’aventurant dans un nouveau genre. Il nous reste donc qu’à attendre avec impatience son premier EP « ALTER EGO » qui verra le jour le 28 février.