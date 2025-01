La santé des sud-Coréens

Le nombre d’enfants et d’adolescents souffrant de dépression est en augmentation. Les causes sont le stress à l’école, des conflits entre amis et des problèmes de relations familiales. Les jeunes sont aussi confrontés à l’obésité et de plus en plus de jeunes filles se lancent dans des régimes pour ressembler à leurs idoles de K-pop qui nuisent à leur croissance.









Les maladies chroniques représentent 78 % de l’ensemble des décès chez les sud-Coréens et le cancer arrive en tête. Le taux de cholestérol est de plus en plus élevé avec une obésité représentant plus d’un tiers de la population adulte.





La consommation de tabac et d’alcool est également en augmentation. Un point néanmoins positif est une baisse des adultes souffrant de dépression.