Limkim dévoile son nouveau single « Choya » en collaboration avec le grand chanteur Kim Chang-wan

La jeune chanteuse Lim Kim et le légendaire musicien Kim Chang-wan ont uni leurs voix pour relier les générations.





En effet, le 7 janvier, la musicienne a dévoilé son nouveau single baptisé « Choya » en collaboration avec Kim Chang-wan, symbole des années 70s, considéré comme pionnier de la scène rock folk sud-coréenne. En plus, il s’agit du premier retour de la vocaliste depuis environ onze mois, après son dernier titre « ULT ».





À noter que « Choya » est une version réinventée d’une vieille chanson du même nom appartenant au premier album solo de Kim Chang-wan, sorti en 1983. Et en 2025, plus de quarante ans plus tard, l’artiste de trente ans a recréé le classique du vétéran de soixante-dix ans avec sa voix unique et son indéniable sens du soul.





Dans cette nouvelle chanson transgénérationnelle, nous pouvons découvrir le ton spécial, intense et mystérieux de Lim Kim s’harmonisant parfaitement avec la voix de la figure emblématique de la musique coréenne et ses douces mélodies à la guitare.