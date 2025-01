BSS nous encourage avec son nouvel album « TELEPARTY »

Le 8 janvier, BSS a dévoilé son deuxième single intitulé « TELEPARTY », composé de trois pistes dont le titre principal « CBZ (Prime time) ». Le nom « TELEPARTY », qui combine « télépathie » et le mot anglais « party » ou fête en français, est un néologisme qui signifie « une fête où tout le monde est connecté par télépathie ». Avec cet opus, les garçons nous invitent donc à organiser ensemble une fête pour profiter du bonheur du moment en lisant le cœur des gens par télépathie.





Le nom de la chanson phare « CBZ (Prime time) » est quant à lui une version abrégée d’une phrase coréenne qui veut dire « la jeunesse, c'est maintenant ». Tout au long de sa carrière, BSS transmet toujours un message d’encouragement et de motivation aux personnes qui mènent une vie difficile, à travers ses musiques comme « Just Do it » et « Fighting » en collaboration avec l’icône de la Génération Z Lee Young-ji. Dans cette nouveauté, le groupe raconte joyeusement que « Tant que vous êtes heureux à cet instant, vous êtes jeune, quel que soit votre âge ».





En plus de « CBZ (Prime time) », « TELEPARTY » comprend également « Happy Alone », une chanson de new jack swing qui parle de s’offrir une fête à soi-même, et « Love Song » qui explore la nostalgie amoureuse d'une relation passée.