ONEUS donne en Corée du Sud le concert final de sa tournée mondiale

Les 26 et 28 décembre derniers, ONEUS, considéré comme l’un des meilleurs performeurs de la quatrième génération de la K-pop, a mis le feu lors de ses concerts japonais tenus dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée « ONEUS 2ND WORLD TOUR 'La Dolce Vita ».





Ces jours-là, le groupe a entamé sa setlist avec « Baila Conmigo » et « ERASE ME », puis chauffé le public en réalisant une performance spectaculaire avec ses hits tels que « Simulation » et « FULL MOON ». Les garçons n’ont surtout pas manqué de toucher le cœur des fans en leur dédiant une chanson intitulée « Rupert's drop ». Lors du rappel, ils ont également chanté une version de Noël de leur titre « BBUSYEO » et « Dopamine », la piste de leur premier album japonais.





Et pour conclure en beauté son long voyage, le groupe s’apprête à rencontrer ses fans sud-coréens ! Les 1er et 2 février, les membres donneront le dernier concert de leur deuxième tournée mondiale, au Daeyang Hall de l'université Sejong à Séoul.