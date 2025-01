Jinjin d’ASTRO signe son premier concert en solo

Un beau cadeau attend les fans de Jinjin ! En février prochain, le membre du boys-band ASTRO donnera son premier concert exclusif !





En effet, Jinjin a récemment officialisé son spectacle en solo sous le titre « JINJIN [JIN LAB Vol1. Find Your Groove] » au Yes24 Wanderloch Hall situé à Séoul le 16 février. À noter qu’il s’agit d’un événement organisé dans le cadre de son projet musical intitulé « JIN LAB », qui a été officiellement lancé en mars de l'année dernière. Comme l’artiste qui avait fait ses débuts en tant que membre d’ASTRO en 2016 prévoit sa première représentation en solo en neuf ans, ses fans l’attendent avec impatience.





Grâce à son projet ambitieux « JIN LAB », le musicien dévoile chaque mois de nouvelles chansons écrites et composées par lui-même mettant en valeur non seulement ses solides compétences musicales, mais aussi ses inspirations et ses histoires sincères. En effet, ses musiques comme « Good Enough », « For Me (feat. MRCH) », « self-esteem », et « Beat that Drum » ont été très bien accueillies par les mélomanes du monde entier.





Lors de son prochain spectacle, Jinjin présentera donc une belle prestation de ses tubes tout en partageant sa propre couleur artistique et ses histoires intimes avec les spectateurs.