Dans beaucoup de pays d’Orient, le nouvel an lunaire est une des grandes fêtes de l’année. La date se situe entre le 21 janvier et le 20 février. En 2025, le nouvel an lunaire tombe le 29 janvier. Et c’est ce jour-là que l’on change de signe astrologique selon un cycle de 12 ans. Cycle dont les années sont représentées par un animal.





D’après la légende, leur ordre est le Rat, le Boeuf, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon. À l’animal s’ajoute un élément parmi les cinq éléments que sont le Métal, l’Eau, le Bois, le Feu et la Terre.





Le 29 janvier prochain débutera l’année du Serpent de Bois.