GFriend est officiellement de retour ensemble pour son dixième anniversaire

GFriend, l’icône de la troisième génération de la K-pop, est enfin de retour au complet pour célébrer son dixième anniversaire.





À noter que le girls-band, qui avait fait ses débuts en 2015, s’est imposé comme le leader de la scène musicale sud-coréenne tout en captivant le cœur des mélomanes avec son charme innocent et ses chorégraphies intenses. Et cette année, à l’occasion de leur anniversaire, les six membres qui ont déjà marqué l’histoire de la K-pop avec plusieurs hits entraînants tels que « Glass Bead », « Me Gustas Tu » ou encore « Rough » sont revenus afin de créer de nouveaux souvenirs avec leurs admirateurs qui les soutiennent toujours.





En effet, le 13 janvier, le groupe a dévoilé son album spécial intitulé « Season of Memories ». Selon le classement journalier sud-coréen des ventes d’albums de Hanteo Chart, cette nouveauté s’est directement hissée en tête du chart le jour de sa sortie. En plus, la chanson phare éponyme a été bien accueillie par le public. Ce titre, qui avait été publié en avant-première le 6 janvier, a déjà atteint le septième rang du hit-parade local Bugs Music.





Par ailleurs, GFriend a récemment donné un concert exclusif pour revivre dix ans de succès. En présentant leurs nombreux tubes, les filles ont retracé leur longue carrière et laissé un moment inoubliable à leurs fans. En mars prochain, elles vont également entamer leur tournée asiatique dans cinq villes à savoir Osaka, Yokohama, Hong Kong, Kaohsiung et Taipei.