BBGIRLS dévoile son deuxième single « LOVE 2 »

BBGIRLS est revenu sur le devant de la scène !





Le 15 janvier, le girls-band composé de trois membres, Minyoung, Eunji, et Yuna, a dévoilé son deuxième single baptisé « LOVE 2 ». Ce retour arrive après une pause d’un an et cinq mois depuis son dernier single « ONE MORE TIME ». Comme le groupe s’est récemment réorganisé en trio suite au départ de l’ancienne membre Yujeong, il est revenu encore plus fort qu’avant pour écrire un tout nouveau chapitre de sa carrière.





Cette nouveauté a été produite par Sweetune, le duo sud-coréen de producteurs musicaux, qui avait déjà composé d’innombrables hits de plusieurs groupes de K-pop tels que Kara, Infinite, et encore Rainbow. « LOVE 2 » est une chanson pop dansante, à la fois entraînante et émotionnelle, qui capture le moment où deux personnes tombent amoureuses. Les paroles transmettent quant à elles un message positif en explorant les personnes qui font le premier pas sous un nouveau rythme après avoir suivi le même chemin pendant longtemps.





BBGIRLS est enfin prêt à charmer à nouveau le public avec ses musiques après une période tumultueuse marquée par beaucoup de changements. Les filles vont nous offrir tout le soleil et la fantaisie dont nous avons tous besoin en cette période froide.