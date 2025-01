Jisoo fait son grand retour en solo en février

Jisoo de Blackpink va bientôt faire son grand retour musical.





Le 13 janvier, la star a fait patienter ses fans en publiant par surprise un teaser intriguant qui annonce son prochain album solo. La vidéo de six secondes présente des lignes inscrites par un détecteur de mensonge et la date du 14 février, le jour de la Saint-Valentin.





Ce jour-là, la fête des amoureux, Jisoo va nous offrir un cadeau romantique. À noter que cette nouveauté arrive deux ans après son premier titre individuel « FLOWER », sorti en mars 2023. En plus, ses nouvelles musiques sont d’autant plus attendues qu’il s’agit du premier album depuis que la musicienne a fondé sa propre agence, BLISSOO.





Pour rappel, dès sa sortie, « FLOWER » s’était immédiatement hissé au sixième rang dans le classement de Spotify et en tête du chart d’iTunes dans cinquante-sept pays tout en confirmant la position inébranlable de Jisoo en tant qu'artiste solo.





Membre du célèbre girls-band Blackpink et artiste solo dotée de multiples talents, la star au sommet de sa carrière promet encore une fois de mettre en valeur sa propre identité artistique à travers ses chansons proches de la perfection et ses plus belles performances.





Par ailleurs, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la superstar polyvalente apparaîtra également dans le rôle de Youngjoo dans la série originale de Coupang Play « Newtopia », qui sera dévoilée le 7 février.