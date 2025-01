Face à une demande phénoménale, Taeyang ajoute une date supplémentaire de son concert

Fans de Taeyang, marquez vos calendriers ! A la suite d’une demande écrasante, une date supplémentaire a été ajoutée pour son prochain concert de rappel, offrant à ses admirateurs une nouvelle opportunité de vivre une expérience musicale immersive.





Pour rappel, les billets pour le prochain spectacle de l’artiste sous le titre « TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] ENCORE », prévu le 1er février, s’étaient arrachés dès l’ouverture de sa billetterie. Face au succès, son agence THE BLACK LABEL a annoncé une date supplémentaire. La star se produira donc les 1er et 2 février à l’Inspire Arena à Incheon, à l’ouest de Séoul.





Par ailleurs, Taeyang a poursuivi sa tournée mondiale dans huit villes du monde après en avoir donné le coup d’envoi en août dernier dans la capitale sud-coréenne. Cette année, il va également continuer à rencontrer ses fans nationaux et internationaux. Préparez-vous donc à vivre une expérience inoubliable au rythme des hits de cet artiste emblématique de la K-pop !