The Boyz signe son fancon à Séoul et à Tokyo

Pour le plus grand bonheur des THE Bs, le boys-band The Boyz donne rendez-vous à ses fans sud-coréens et japonais !





En effet, son agence ONE HUNDRED vient d’annoncer que le groupe va organiser son fancon en Corée du Sud et au Japon, sous le titre « THE BOYZ FAN-CON 'THE B LAND' ». À noter qu’il s’agit de sa première rencontre avec ses admirateurs après avoir rejoint sa nouvelle agence.





Les membres se produiront donc du 31 janvier au 2 février au KSPO DOME à Séoul, et les 22 et 23 février au National Yoyogi Stadium à Tokyo. En prévoyant un évènement rempli de joie, les membres vont transformer la scène du concert en parc d’attractions. Avec une programmation et une setlist riche et variée, THE BOYZ devrait laisser des souvenirs romantiques à tous les spectateurs.





Pour rappel, l’année dernière, THE BOYZ a travaillé sans relâche en sortant « Love Letter », la troisième partie de son deuxième album complet « PHANTASY », et son neuvième mini-album « TRIGGER ». Les membres ont aussi rencontré leurs fans du monde entier lors de leur dernière tournée mondiale intitulée « Generation II ».