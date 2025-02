Le Saju, quatre piliers astrologiques

Mot d’origine sino-coréenne, Saju signifie les 4 piliers. Chaque pilier est représenté par l’un des 5 éléments que sont le Métal, l’Eau, le Bois, le Feu et la Terre et un animal parmi les 12 signes orientaux.





Le premier pilier est déterminé par l’année de naissance, le deuxième par le mois de naissance, le troisième par le jour de naissance, et le quatirème par l’heure de naissance. C’est selon ces éléments qu’une lecture assez précise sera effectuée concernant la destinée de la personne. Il y a aussi d’autres composants qui entrent en compte comme les facteurs temps et espace.





C’est la génération MZ qui fait appel le plus au Saju et au Tarot pour répondre à des interrogations de plus en plus existentielles dans le but de mieux se connaître.