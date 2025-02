JYP Entertainment dévoile son nouveau boys-band KickFlip

JYP Entertainment, l’une des plus grandes agences de K-pop, présente son nouveau boys-band qui ambitionne de révolutionner la scène ! En effet, le groupe composé de sept garçons, Kyehoon, Juwang, Minje, Donghwa, Amaru, Keiju, et Donghyeon, a fait ses débuts le 20 janvier. À noter que ses membres avaient été sélectionnés lors de l’audition de l’agence tenue en 2016, avant de s’entraîner pendant presque dix ans pour perfectionner leurs compétences.





Au bout d’un si long chemin, les rookies ont enfin dévoilé le fruit de leurs efforts, leur tout premier mini-album baptisé « Flip it, Kick it! » et la chanson phare « Mama Said ». Et cette nouveauté cartonne dès son lancement. Après avoir dépassé trois cent mille précommandes, l’opus s’est directement hissé en tête des classements nationaux d’albums de Hanteo Chart et de Circle Chart le jour de la sortie.





Le phénomène Kickflip dépasse également les frontières. En effet, son titre principal « Mama Said » a atteint le sommet du chart des musiques coréennes de la plateforme musicale chinoise Kugou Music. En plus, l'ensemble des pistes de l'album a réussi à se classer dans le top 10 du hit-parade.





À noter que Kickflip emprunte son nom au trick difficile de skateboard qui consiste à sauter en faisant tourner sa planche d'un tour dans l'axe parallèle de la planche. Comme son nom l’indique, les garçons sont désormais prêts à faire quelque chose de complètement différent.