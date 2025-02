Zerobaseone charme le public avec sa chanson de pré-sortie

L’icône de la cinquième génération de K-pop, Zerobaseone, s’apprête à revenir sur le devant de la scène. Et afin de chauffer le public avant la révélation de son prochain album prévue pour février, le groupe vient de dévoiler sa chanson de pré-sortie baptisée « Doctor! Doctor! ».





Dès sa publication, ce morceau a immédiatement pris la tête du classement sud-coréen de Bugs Music et a également réussi à entrer dans le Top 100 et le Hot 100 de Melon. En plus, cette nouveauté a séduit les mélomanes internationaux. En effet, elle est entrée dans le Top 10 du classement Top Songs Chart d’iTunes dans onze pays et s'est classée à la 19e position du chart mondial de la plateforme.





Par ailleurs, « Doctor ! Doctor ! » est une ballade R&B agréable à écouter grâce à sa mélodie addictive et aux voix douces des membres. Les paroles comparent quant à elles l’amour profond ressenti pour la première fois à une fièvre, tout en exprimant le sentiment de ne pas pouvoir vivre sans amour.





En donnant un aperçu de son prochain projet à travers ce titre, ZEROBASEONE a promis des musiques d’un style totalement différent de ses précédentes. En transmettant le message suivant, - l'amour est le seul pouvoir qui peut éventuellement guérir toute angoisse sérieuse - les membres nous invitent dans leur voyage romantique. Il nous reste donc à attendre avec impatience leur prochain mini-album qui sortira le 24 février.