Jennie s’apprête à faire son grand retour avec son nouvel album « Ruby »

Jennie de Blackpink a récemment signé son grand retour avec son tout premier album complet en solo baptisé « Ruby », attendu pour le 7 mars. Selon son agence OA Entertainment, le disque comprendra un total de quinze pistes de divers genres y compris « Mantra », le dernier hit de Jennie.





Cette nouveauté s’accompagne également de plusieurs artistes de calibre international. En effet, la chanteuse a dévoilé une liste des invités prestigieux. Parmi eux Dua Lipa, Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Kali Uchis et encore FKJ.





Pour rappel, son dernier tube « Mantra » a connu un immense succès au niveau mondial. Dès sa sortie, il s'est hissé en tête du classement Top Songs d’iTunes dans 47 pays et régions du monde. En plus, la chanson a gardé sa place au chart Hot 100 de Billboard pendant deux semaines consécutives. En explosant les records, l’icône est également devenue la première artiste solo féminine de K-pop à prendre le sommet du hit-parade d’iTunes aux États-Unis.





Et pour le plus grand bonheur de ses fans américains, la musicienne montera sur la scène du plus grand festival américain Coachella Valley Music and Arts Festival les 13 et 20 avril.