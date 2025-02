Taeyeon donne le coup d’envoi de sa tournée asiatique au KSPO Dome

Taeyeon reprend la route ! Après une attente d’un an et sept mois, la reine incontestable de la K-pop annonce enfin son retour sur scène avec sa tournée asiatique.





À noter que la star qui avait fait ses débuts en 2007 en tant que leader du girls-band légendaire Girl’s Generation a déjà sorti d’innombrables tubes en solo « I », « INVU », « To.X » et encore « Letter To Myself » qui a été dévoilé en novembre dernier. Et cette année, l’artiste au sommet de son art envisage de partager ses musiques en live avec ses admirateurs.





La star va tout d’abord rencontrer ses fans locaux pour trois dates au KSPO Dome à Séoul, sous le titre « TAEYEON CONCERT - The TENSE », du 7 au 9 mars. Et cette annonce a déclenché un véritable engouement. Dès l’ouverture de la billetterie, c’était la frénésie ! Toutes les places se sont arrachées à une vitesse fulgurante, illustrant l’immense popularité de la musicienne.





Après Séoul, Taeyeon poursuivra ses concerts à l’étranger pour rencontrer ses admirateurs internationaux. En effet, l’artiste se produira dans diverses villes asiatiques, notamment Taipei, Manille, Jakarta, Macao, Singapour, Bangkok et encore Hong Kong.