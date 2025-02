J-Hope donnera ses concerts séouliens à guichet fermé

Voici une autre star qui devrait remplir le KSPO Dome ! À noter qu’il s’agit d’une scène de rêve pour tous les artistes de K-pop.





Et c’est à lui de la conquérir ! J-Hope de BTS, la superstar mondiale, va bientôt y donner ses concerts dans le cadre de sa tournée mondiale sous le titre « HOPE ON THE STAGE », du 28 février au 2 mars. Mais à l'ouverture de la billetterie, le 14 janvier, l'événement a été complet en un clin d’œil.





Après en avoir donné le coup d’envoi à Séoul, le musicien va s’envoler vers l’Amérique du Nord pour lever le rideau de sa tournée américaine le 13 mars à Brooklyn. En plus, les 4 et 6 avril, J-Hope va encore une fois établir un nouveau record en devenant le premier artiste de K-pop à se produire au BMO Stadium situé à Los Angeles en Californie.

Ensuite, le vocaliste se rendra dans quinze villes du monde entier telles que Chicago, Mexico, San Antonio, Auckland, Los Angeles, Manille, Singapour, Macao, Taipei ou encore Osaka. Au cours de son long voyage, J-Hope partagera ses espoirs, souhaits et rêves avec le public en interprétant pour la première fois les pistes de son album spécial « HOPE ON THE STREET VOL.1 », sorti en mars de l'année dernière.