Les Kyopos, les Coréens d’outre-mer

Les kyopos sont des descendants de Coréens qui ont quitté leur pays, selon les circonstances historiques, de force ou de plein gré. Ils ont vécu la majorité de leur vie en dehors de Corée. Estimés à plus de 6 millions et demi, ils sont répartis essentiellement sur 3 pays : la Chine, les États-Unis et le Japon. Le développement économique de la Corée du Sud a attiré nombre de kyopos à retourner dans leur terre d’origine mais l’accueil n’a pas toujours été à la hauteur de leur espérance. Leur faible maîtrise de la langue coréenne, leur éducation et leur moeurs étaient, entre autres, des différences notables qui entravaient leur assimilation. Face à cette situation qui subsiste encore aujourd’hui, le gouvernement a mené une politique pour faciliter leur intégration en reconnaissant qu’ils sont une force essentielle pour l’avenir du pays.