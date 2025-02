XG est revenu avec son nouvel album « XDM Unidentified Waves »

XG, le girls-band japonais basé en Corée du sud, est revenu pour pulvériser les clichés sur la K-pop avec son nouvel album.





Le 31 janvier, le groupe phénomène a dévoilé son nouvel opus baptisé « XDM Unidentified Waves » contenant ses plus grands succès retouchés. En effet, XG a réinventé ses plusieurs tubes qui avaient déjà cartonné le monde tels que « GRL GVNG », « WOKE UP », « PUPPET SHOW » ou encore « NEW DANCE ». En plus, cette nouveauté a été produite par JAKOPS, directeur et producteur exécutif de son agence XGALX.





À travers « XDM Unidentified Waves » qui apporte une profondeur musicale unique, les filles nous transmettent leur ambition de briser les barrières pour créer un nouveau genre. Il s’agit donc d’un projet musical qui met en lumière l'identité de XGALX, qui consiste à vouloir inventer une nouvelle culture au-delà des frontières.





Mais ce n’est pas la première fois que cela arrive. Le girls-band avait déjà proposé plusieurs versions remix de ses singles comme « WOKE UP REMIXX » et « LEFT RIGHT REMIXX » produits par JAKOPS. Et ces chansons ont bien réussi à ouvrir un nouvel horizon à l’industrie de la K-pop tout en recevant une réaction explosive de la part des fans du monde entier.





XG, qui va continuer à conquérir le cœur des mélomanes internationaux grâce à ses sensibilités musicales hyper innovantes, a récemment fait ses débuts au chart américain Billboard 200 avec son dernier mini-album « AWE ». Et comme le groupe vient de confirmer son apparition au Coachella Valley Music and Arts Festival en avril, ses admirateurs américains sont impatients de sa splendide performance !