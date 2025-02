Chungha signe son grand retour en dévoilant son nouveau look

La chanteuse sud-coréenne Chungha a récemment confirmé son prochain retour en dévoilant les photos promotionnelles de son nouvel EP « Alivio » qui verra le jour le 12 février.





Dans les images publiées, l’artiste vêtue de noir dégage une aura mortelle. Le visuel chic et charismatique perfectionne son look très sophistiqué tout en mettant en valeur son attrait incomparable, en particulier son regard intense et son charisme sombre. À travers ces photos conceptuelles qui capturent son charme décadent et sexy, la chanteuse a bien suscité l’attente de ses fans pour son prochain projet.





À noter que le nom de l’EP, « Alivio », signifie « confort » et « soulagement ». L'opus évoque donc la libération du stress quotidien et les divers moments émotionnels qui l’accompagnent. Les admirateurs de Chungha attendent maintenant avec impatience de voir son évolution musicale dont elle fera preuve avec ses nouvelles chansons.





Pour rappel, la star a travaillé sans relâche l'année dernière en révélant plusieurs singles tels que « EENIE MEENIE », « Algorithm » et encore « Christmas Promises ». Elle a également sorti « Move Remove » en collaboration avec la légendaire chanteuse sud-coréenne Lee Eun-mi en octobre dernier.