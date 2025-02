Le retour en fanfare d’ONF avec son deuxième album complet

Le comeback d’ONF, c’est pour très bientôt ! Et la hype est totale chez ses fans qui attendent avec impatience son nouvel opus. À noter qu’il s’agit de son premier disque depuis son huitième mini-album « BEAUTIFUL SHADOW » sorti en avril de l'année dernière.





En effet, le 27 janvier, le boys-band du moment a chauffé le public en dévoilant des images teasers intrigantes de son deuxième album complet intitulé « Part.1 'ONF: MY IDENTITY' ».





Les photos mises en ligne sont les collages de coupures de journaux, de cartes et de fragments d'images diverses comportant la phrase allusive « Who-or What-is The Stranger ? », Qui ou quoi est l'étranger, qui suscite une grande curiosité auprès des fans.





Depuis ses débuts en 2017, le groupe ne cesse de séduire les auditeurs nationaux et internationaux en proposant à chaque album les musiques de haute qualité colorées de son identité unique. Pour rappel, son dernier mini-album « Bye My Monster » s'est hissé en tête de plusieurs classements musicaux locaux et s’est classé à la sixième position dans le chart des meilleures chansons de K-pop de 2024 de Billboard.