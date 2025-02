Aespa donne son concert de rappel à guichet fermé

En mars prochain, Aespa va remplir le KSPO Dome !





Après avoir dominé 2024 avec ses hits comme « Supernova » et « Armageddon » et encore « Whiplash », le girls-band au sommet de sa carrière va bientôt organiser ses concerts de rappel au KSPO Dome à Séoul, les 15 et 16 mars, sous le titre de « 2024-25 aespa LIVE TOUR – SYNK : PARALLEL LINE – ENCORE ».





En faisant preuve d’une grande popularité du groupe, l’ouverture de la billetterie pour ses prochains spectacles a suscité un engouement exceptionnel. En effet, tous les tickets se sont rapidement écoulés, un phénomène prévisible pour le numéro un incontestable dans le monde de la K-pop.





À noter que les filles sont maintenant en pleine tournée mondiale. Après avoir donné le coup d’envoi à Séoul, les membres se sont déjà produits à guichet fermé dans plusieurs pays comme le Japon, Singapour, Hong Kong, l’Indonésie, ou encore l’Australie. Mais elles vont continuer leur voyage passant par les États-Unis, le Mexique, le Royaume-Uni, la France ou bien l’Allemagne.





Le rendez-vous est déjà pris… afin d’entendre des titres comme Supernova, Armageddon et encore Whiplash. Mais aussi, leurs anciens tubes !