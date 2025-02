Jennie présente « The Ruby Experience », spectacle en célébration de son nouvel album

Retour sur l’ascension fulgurante de Jennie ! Pour célébrer le lancement de son premier album complet « Ruby », l’icône de la K-pop s’apprête à revenir sur scène !





En effet, le 26 janvier, son agence OA Entertainment a officialisé que la star donnerait une série de shows exclusifs sous le titre « The Ruby Experience » à New York, Los Angeles, et Séoul.





À la veille de la sortie de son nouvel opus, prévue le 7 mars, la chanteuse va tout d’abord lever le rideau de l’événement au Peacock Théâtre à Los Angeles le 6 mars avant de se rendre au Radio City Music Hall situé à New York le 10 mars. Ensuite, elle retournera en Corée afin de rencontrer ses fans locaux à l'Inspire Arena à Incheon, à l'ouest de Séoul.





La star fera également don d’une partie des bénéfices de ses concerts pour aider à se remettre des dégâts causés par les incendies en Californie et pour soutenir les pompiers.





Par ailleurs, l’artiste a récemment fait une surprise à ses fans en publiant le clip vidéo de sa nouvelle chanson « ZEN » sur sa chaîne Youtube. Mais ce n’est que le début de son projet ambitieux. Il est indéniable que 2025 sera l’année de Jennie !