Les mariages internationaux

Avec 20 000 mariages, les unions multiculturelles représentent plus de 10 % de la totalité des mariages. Les trois-quarts sont des unions entre un sud-Coréen et une étrangère, principalement vietnamienne, chinoise ou thaïlandaise. Quant aux femmes sud-coréennes, elles se marient pour plus de 60 % d’entre elles avec des Américains, Chinois et Vietnamiens. Dans le cas d’un mariage avec un homme vietnamien, la grande majorité des femmes sont vietnamiennes, naturalisées coréennes, après avoir été mariées à un Coréen. En 2023, le nombre de mariages entre les hommes sud-coréens et les femmes japonaises a explosé sous l’influence d’un drama et de contenus sur Youtube mettant en vedette des couples coréens-japonais. Ils ne représentent toutefois qu’à peine 4 % du nombre total des mariages internationaux.