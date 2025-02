Moonbyul de MAMAMOO fait ses débuts au Japon avec son single « Aurora »

Voici une excellente nouvelle pour les MooMoos ! Moonbyul de MAMAMOO annonce son nouveau départ au Japon !





En effet, le 5 février, Moonbyul, membre du girls-band MAMAMOO, a fait ses débuts dans l’archipel en dévoilant son premier single japonais « Aurora ». Il s’agit d’un projet longuement attendu de l’artiste qui arrive onze ans après ses débuts au sein du groupe. Dans cette nouveauté, la chanteuse met en lumière son charme multicolore qui rappelle l’éclat d’une fantastique aurore boréale.





Le titre phare, du nom japonais « ほしあかり(Hoshiakari) » signifiant « lumière des étoiles », délivre de belles histoires qui comparent l'amour et l'éternité à la lumière. En plus, Moonbyul n’a pas hésité à montrer sa sensibilité musicale bien développée en écrivant les paroles elle-même. La chanson commence par un son de guitare acoustique et devient progressivement plus intense vers la fin. Et cerise sur le gâteau, la voix mélancolique et profonde de la musicienne la perfectionne davantage.





Le clip vidéo qui l’accompagne raconte quant à lui l'histoire de la lune et des étoiles qui décorent magnifiquement le ciel nocturne. Dès sa publication, ses fans ont réagi avec enthousiasme à cette vidéo hyper sensuelle, qui met également en scène Moonbyul qui donne une performance extraordinaire avec le groupe de musique.





Outre la chanson principale, le premier single japonais de la star contient aussi « Because of you », une ballade rock qui explore une autre facette de soi-même que nous avons appris à connaître grâce à l'autre, et une version japonaise de « Is This Love ? », le titre phare du disque repackage de son premier album complet en solo, sorti en août dernier.