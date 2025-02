Olivia Marsh revient avec son premier EP « Meanwhile »

Voici la nouvelle étoile montante de la scène K-pop ! Olivia Marsh, qui a fait ses débuts il y a à peine quatre mois, est revenue avec son premier EP. À noter que cette jeune fille est la sœur de Danielle Marsh, membre du girls-band du moment NewJeans, rebaptisé récemment en NJZ.





En effet, le 13 février, la jeune chanteuse a publié son premier EP baptisé « Meanwhile ». Cette nouveauté est remplie de chansons que la musicienne avait réalisées pendant qu’elle travaillait en tant que compositrice, y compris les deux titres « STRATEGY » et « BACKSEAT » ainsi que « WATERWORKS », « 42 » et « PINA COLADA ».





À travers « Meanwhile », qui témoigne de son évolution musicale, la vocaliste ambitionne de montrer son identité unique et inégale. « STRATEGY » est une chanson qui parle de la stratégie relationnelle tout en exprimant avec humour la confusion que nous ressentons lorsque nous n’arrivons pas à savoir ce que pense l’autre. « BACKSEAT » est quant à lui un morceau qui transmet un sentiment de libération tout en décrivant le moment où nous suivons la vie telle qu’elle nous mène, comme si nous étions sur le siège arrière d’une voiture.





Comme son nom, « Meanwhile » signifiant « pendant ce temps », l’indique, le nouvel opus de Olivia Marsh reflète son parcours musical au cours des deux dernières années. Comme il contient des titres qu'elle avait écrits avant ses débuts, son projet nous donne un aperçu de son univers artistique et de sa transition ambitieuse de compositrice à auteure-compositrice-interprète.