G-Dragon : un retour en fanfare avec « Übermensch »

L’icône vivante de la K-pop, G-Dragon a enfin officialisé la sortie de son troisième album complet. En effet, la superstar incontestée a récemment fait une énorme surprise à ses fans en dévoilant une vidéo teaser de son prochain opus.





Le clip de dix-sept secondes s’ouvre avec deux silhouettes de l’artiste marchant l’une vers l’autre au milieu de lumières multicolores oniriques, avant qu’elles ne se rencontrent dans un mouvement sensuel qui se transforme en logo Ü de « Übermensch », le titre de l'album qui signifie « Surhomme » en allemand. En plus, nous pouvons y retrouver la date de sortie prévue pour le 25 février.





Comme G-Dragon présente son album complet après onze ans et cinq mois depuis son dernier opus en solo, « COUP D'ETAT » sorti en septembre 2013, ses fans l’attendent avec impatience. Le chanteur a également ouvert sa première communauté officielle de fans en ligne, ce qui marque le début d’une nouvelle ère de communication avec ses admirateurs du monde entier.





Pour rappel, l’année dernière, le roi de la K-pop avait déjà dominé les hit-parades nationaux et internationaux avec son single « POWER » et « HOME SWEET HOME » en featuring avec Taeyang et Daesung, les deux autres membres de BIG BANG.