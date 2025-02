ATEEZ donne le concert final de sa tournée mondiale à Séoul

ATEEZ va clôturer en beauté son long voyage au KSPO Dome à Séoul ! À noter que le boys-band est maintenant en pleine tournée mondiale sous le titre « TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER ».





Et le groupe phénomène a encore une fois prouvé sa puissance de vente. En effet, dès l’ouverture de la billetterie, toutes les places pour les deux dates séouliennes se sont écoulées en un clin d’œil.





Comme ces prochains spectacles marqueront la fin de leur tournée mondiale qui a duré environ un an, les garçons nous promettent une setlist enrichie et des performances plus perfectionnées.





Pour rappel, l’année dernière, ATEEZ a réalisé un exploit remarquable en Amérique du Nord et en Europe. En effet, le groupe est devenu le premier et le deuxième artiste de K-pop à se produire au BMO Stadium de Los Angeles et au Citi Field de New Yorl et le premier groupe sud-coréen à remplir Paris La Défense Arena d’une capacité de 40 000 places.





Lors de ses spectacles finaux prévus les 22 et 23 mars, le boys-band au sommet de sa carrière devrait donc laisser des souvenirs inoubliables à ses fans locaux grâce à ses performances puissantes et à ses prestations hors pair !