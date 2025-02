L’enseignement du coréen comme langue étrangère a le vent en poupe grâce à sa reconnaissance mondiale tant sur les plans économiques que culturels et à la forte demande de la génération MZ. Dans le monde, on enregistre 2 200 établissements qui enseignent le coréen. Le nombre d’écoles primaires et secondaires enseignant la langue coréenne est, également, en pleine expansion à l’instar du Japon et des États-Unis. Le nombre total d’apprenants est estimé à 200 000.





La mise en place de l’examen du TOPIK qui valide le niveau d’aptitude en coréen est aussi en forte hausse avec plus de 400 000 candidats enregistrés, en 2024, au pays du Matin clair. 75 % des étrangers présents en Corée du Sud ont déjà étudié le coréen dans leur pays ou le font actuellement dans les Centres et Instituts de langue.