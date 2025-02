NewJeans change de nom et devient NJZ pour son nouveau départ

Rien ne peut arrêter les filles ! Malgré une situation tendue causée par le conflit juridique avec son agence ADOR, NewJeans est prêt à tout, même à changer de nom, pour prendre un nouveau départ !





En effet, le 7 février, le girls-band a surpris les internautes en annonçant qu’il utiliserait désormais le nom NJZ pour ses prochaines activités. Les filles ont également changé le nom de leur compte officiel Instagram de « jeanzforfree » en « njz_official ».





Par ailleurs, les membres ont officialisé leur présence à « ComplexLive », un concert organisé dans le cadre du « ComplexCon », le festival de la culture street où se mélangent art, mode, et musique. Cet évènement se déroulera les 21, 22 et 23 mars à l’AsiaWord-Expo à Hong Kong. Il s’agira donc de leur première apparition sur scène sous leur nouveau nom.





Pour rappel, en 2022, NewJeans est apparu comme une comète dans l’industrie de la K-pop et devenu directement un phénomène. Avec ses hits envoûtants et son esthétique Y2K, le groupe s’est imposé comme le plus innovant et influent sur le domaine musical tout en dominant les hit-parades et captivant les mélomanes de la génération Z.





En plus, les filles n’ont cessé de faire vibrer la scène pop internationale. En effet, NewJeans était devenu le premier lauréat du prix Top Global K-Pop Artist lors de la cérémonie des Billboard Music Awards en 2023, avant de décrocher le prix du groupe de l’année aux Billboard Women in Music Awards l’année dernière.





Comme 2025 marquera un nouveau tournant pour les membres, leurs fans attendent avec impatience ce qu’elles nous réservent. Et une chose est sûre, comme l’a dit Danielle lors de la dernière cérémonie des Korea Grand Music Awards, « NewJeans never die ».