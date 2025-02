Rosé bat un record historique sur le Billboard

Cartonnant encore quatre mois après sa sortie, « APT » de Rosé et Bruno Mars s’est installée partout, à la radio, sur les réseaux sociaux, et même dans nos écouteurs !





Et avec ce hit planétaire, Rosé a récemment établi un nouveau record sur le Billboard Global (hors États-Unis), en occupant la première place du chart pendant quinze semaines consécutives. Grâce à ce record, la chanteuse a même surpassé Mariah Carey et son intemporel « All I Want For Christmas Is You », qui avait dominé le classement pendant quatorze semaines.





Inspirée d’un jeu à boire populaire coréen, le titre « APT » a été interprété aux côtés de la superstar Bruno Mars, ce qui a contribué à son succès phénoménal sur la scène mondiale. En plus de son exploit sur le Billboard Global, « APT » s’est également hissée à la troisième place du Billboard Hot 100, réalisant un nouveau record pour une artiste féminine de K-pop.





Par ailleurs, la vague d’« APT » ne s’arrête pas aux États-Unis. Ce méga tube continue également à séduire les mélomanes britanniques. En effet, il a récemment atteint la deuxième place du UK Official Singles Chart, hit-parade tout aussi prestigieux que le Billboard. Ce succès fulgurant de Rosé témoigne une fois de plus de l’essor mondial de la K-pop, qui ne cesse de repousser les frontières de la musique !