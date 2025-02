INFINITE revient au complet à l’occasion de son quinzième anniversaire.

C’est désormais officiel. INFINITE va revenir au complet avec son huitième mini-album intitulé « LIKE INFINITE ». En effet, son agence INFINITE Company a récemment officialisé son grand retour en dévoilant des images teasers de son nouvel opus.





Les photos publiées sont très simples mais impressionnantes. Nous pouvons y retrouver le logo du groupe « ∞ » gravé sur un fond métallique brillant, accompagné du chiffre « XV » qui signifie le 15e anniversaire d’INFINITE. Autant dire que ce retour est symbolique, et que ses fans peuvent s’attendre à une belle surprise pour marquer l’événement !





À noter que les membres sont maintenant en pleine tournée mondiale. Intitulée « LIMITED EDITION », elle a démarré, avec leur premier concert tenu en décembre dernier à Séoul. Et c’était justement lors de ce spectacle qu’ils ont glissé un petit spoiler sur leur comeback au complet. Et maintenant, nous savons que c’est bien le 6 mars qu’ils vont revenir sur le devant de la scène.





Par ailleurs, en plus de leurs activités musicales, les membres polyvalents ont également exploré divers domaines tels que la musique, les comédies musicales, les séries télévisées, les émissions de variétés et la radio. Malgré ces parcours individuels, leur synergie en tant que groupe reste inégalée, et ce retour au complet promet d’être un moment fort pour les INSPIRITs.