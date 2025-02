Yugyeom de GOT7 signe son concert en solo

Voici une nouvelle excitante pour les fans de GOT7 ! Yugyeom, membre du boys-band se prépare à enflammer la scène avec son prochain concert individuel sous le titre « TRUSTY IN SEOUL ». Il va donc remplir la salle Yes24 Live Hall à Séoul le 8 mars, avant de rencontrer ses fans internationaux.





Mais ce n’est pas la première fois que l’artiste emmène sa musique à travers le monde. Depuis octobre dernier, il a déjà conquis des villes comme Singapour, Bangkok, Hong Kong, Sydney, Manille, Jakarta, Taipei et Macao. Après son passage à Séoul, il va tout d’abord s’envoler vers Bangkok pour son concert de rappel et ensuite poursuivre ses spectacles en Amérique du Nord et en Amérique Latine.





Pour rappel, l’année dernière, le chanteur a ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière solo avec son premier album studio « TRUST ME », qui a été acclamé par les mélomanes du monde entier. En effet, le disque a atteint la première place des charts iTunes dans seize pays, et son titre phare s’est classé numéro un dans quatorze régions, prouvant qu’il est une figure incontournable de la K-pop.