NEXZ organise son premier fan meeting à Séoul

L’année dernière, JYP Entertainment a présenté son tout nouveau boys-band NEXZ, formé grâce à la collaboration avec Sony Music Japan dans l'émission d'audition « Nizi Project Season 2 ». À noter que le lancement de ce groupe avait suscité l’enthousiasme des fans de K-pop, car il s’agit du premier boys-band lancé par l’agence depuis Stray Kids qui avait débuté en 2018.





Et les rookies se préparent désormais à rencontrer leurs fans sud-coréens lors de leur tout premier fan meeting, qui aura lieu le 2 mars dans la salle YES24 Live Hall à Séoul. Le poster promotionnel de l’événement dévoile les sept membres du groupe – Tomoya, Yu, Haru, So Geon, Seita, Hui et Yuki – dans un style scolaire frais et dynamique, évoquant une ambiance « high-teen » pleine de charme.





Depuis ses débuts avec le single « Ride the Vibe », NEXZ s’est déjà imposé sur la scène musicale internationale, notamment avec son premier EP japonais « Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving ». Le groupe a également terminé avec succès sa tournée de showcases dans trois villes japonaises avec un total de six concerts. Et en novembre dernier, il a sorti son premier mini-album « NALLINA ».





Mais l’aventure de NEXZ ne fait que commencer ! Cette année, le boys-band prévoit de nouvelles sorties d’albums en Corée et au Japon, tout en développant son univers artistique avec la création de NEXZOO, personnages animés représentant les sept membres.