Suzy fait son grand retour musical

Depuis ses débuts en 2010 en tant que membre du girls-band Miss A, Suzy s’est illustrée non seulement par sa carrière musicale, mais aussi en devenant une actrice incontournable. Et c’est avec une ballade réconfortante qu’elle vient réchauffer nos cœurs en cette période de froid.





En effet, après une longue absence, la star polyvalente a enfin dévoilé son nouveau single numérique intitulé « Come back ». Il s’agit d’une chanson qui exprime l’espérance du retour d’un être cher, dans l’espoir qu’il revienne un jour, même s’il met un peu plus de temps. Le morceau évoque ainsi une attente pure et sincère ainsi que la promesse d’un amour aussi beau qu’un conte de fées, porté par une mélodie douce mêlant les sons du piano et de la guitare acoustique. Et la voix de l’artiste, plus mature que jamais, reflète parfaitement la solidité d’un amour intemporel, tout en nous transmettant une profonde nostalgie.





Le clip vidéo qui l’accompagne capture quant à lui des instants de vie quotidiens de Suzy. Plutôt que de se focaliser sur la douleur du désir inassouvi, il met en avant l’excitation et la joie des retrouvailles. En décrivant l’espoir qui émerge au sein de la solitude, la vidéo accentue encore davantage la douceur et la chaleur du titre.





À noter que « Come back » est la première chanson que la chanteuse dévoile après deux ans d’absence. Consciente de l’attente de ses fans, elle s’est impliquée dans tout le processus de création de ce single, y mettant tout son cœur. Le titre a également été enrichi par le talent du producteur Kang Hyun-min, qui avait déjà collaboré avec l’artiste sur « Satellite » et « Cape », apportant une touche raffinée à la production.