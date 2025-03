Starship Entertainment dévoile son nouveau girls-band KiiiKiii

Starship Entertainment, le label sud-coréen à l'origine du succès d’IVE, vient de lancer son tout nouveau girls-band KiiiKiii, imprégné du style ultra-tendance de la Gen Z. Mais cette fois, l’agence a opté pour une approche totalement inédite : aucune information sur le groupe n’a été révélée avant ses débuts, et le premier contenu dévoilé n’était autre que le clip officiel de son titre phare !





En effet, le 16 février, l’agence a publié par surprise le clip vidéo de « I DO ME », la chanson qui marque les débuts de KiiiKiii. Sans teaser ni présentation des membres, cette stratégie audacieuse a suscité un énorme engouement. Dès sa sortie, le clip a captivé les spectateurs grâce à son concept mystérieux, sa mélodie addictive et la performance fluide des cinq filles. En à peine 12 heures, il s’est hissé à la première place du classement local des vidéos en tendance sur YouTube, et en seulement 48 heures, il comptabilisait déjà 2,19 millions de vues.





Le 17 février, soit un jour après le début du groupe, le site officiel a été ouvert en révélant pour la première fois les photos et les noms des membres. Bien loin des présentations classiques des autres groupes de K-pop, le site adopte un concept totalement unique : une « fabrique à confitures », offrant une mise en scène originale qui reflète l’identité de KiiiKiii. Avec une promotion révolutionnaire et un concept artistique innovant, KiiiKiii ambitionne de réinventer les règles du jeu. Reste à voir jusqu’où ira cette nouvelle étoile montante !