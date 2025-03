G-Dragon annonce sa première tournée mondiale en 8 ans

En octobre dernier, G-Dragon a fait un comeback explosif avec le titre « POWER », mettant fin à sept ans d'absence et reprenant sa place sur le trône. Et ce n’est que le début ! Il s’apprête désormais à retrouver ses fans du monde entier.





En effet, la superstar a récemment annoncé sa nouvelle tournée mondiale, marquant ainsi le coup d’envoi d’une année riche en activités. Après une période de long silence, le vocaliste prévoit désormais un retour en force avec la sortie de son nouvel album studio, une tournée mondiale et même des apparitions à la télévision.





Tout d’abord, les 29 et 30 mars, il donnera deux concerts en solo au Goyang Sports Complex, sous le titre « G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Korea », en partenariat avec Coupang Play. Il s’agit de sa première tournée en huit ans, depuis son dernier world tour en 2017. Pour ce grand retour sur scène, le chanteur va interpréter ses tubes récemment dévoilés, « Home Sweet Home » et « POWER », ainsi que plusieurs pistes de son troisième disque studio « Übermensch » sorti le 25 février.





Rappelons qu’en 2017, G-Dragon avait marqué l’histoire en attirant environ 650 000 spectateurs sur 36 dates, signant ainsi la plus grande tournée jamais réalisée par un artiste solo de K-pop. Alors forcément, ses fans du monde entier sont plus impatients que jamais de le retrouver sur scène !