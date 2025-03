CNBLUE, de l’Asie à l’Amérique du Nord : à la rencontre de ses fans internationaux

Le légendaire groupe de rock CNBLUE, qui a conquis le cœur du public depuis ses débuts en 2010 avec plusieurs hits comme « Alone », se lancent dans une tournée nord-américaine très attendue !





En effet, le 24 février, son agence FNC Entertainment a officiellement annoncé sa tournée sous le titre « 2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN NORTH AMERICA ». Selon l’affiche dévoilée, le groupe donnera des concerts dans quatre grandes villes : Toronto le 16 avril, New York le 18 avril, Los Angeles le 24 avril et San Francisco le 27 avril. Lors de cette série de spectacles, CNBLUE prévoit d’offrir des performances live aussi bien de ses plus grands hits que des morceaux de son 10e mini-album « X », sorti l’an dernier.





Par ailleurs, le boys-band est déjà en pleine tournée asiatique sous le même concept. Depuis octobre dernier, il a enchaîné ses concerts à Macao, Taipei, Bangkok et en Malaisie avec succès. En mars, les membres feront escale à Kaohsiung et Hong Kong, avant de poursuivre leur tournée au Japon d’avril à juin, avec six concerts prévus à Kobe, Tokyo et Nagoya.





En choisissant l'Amérique du Nord comme prochaine destination, CNBLUE va prouver une fois de plus son statut de groupe incontournable sur la scène mondiale. En cette année symbolique de son 15e anniversaire, il compte bien offrir à ses fans des moments marquants et des performances exceptionnelles.