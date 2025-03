Les acteurs étrangers en Corée

Le succès mondial de la série Squid Game a permis de révéler l’acteur indien Anupam Tripathi qui était venu étudier l’art dramatique en Corée du Sud. Aujourd’hui, avec l’impact de la Hallyu, de plus en plus d’acteurs étrangers en herbe tentent leur chance dans les séries et films sud-coréens.





Des émissions télévisées accueillent de plus en plus d’étrangers dans leurs programmes et vont même jusqu’à créer des concepts d’émissions qui leur sont entièrement réservés. La télévision a un impact important et peut être un tremplin pour une carrière cinématographique.





Il n’en reste pas moins que l’apprentissage du coréen, la patience et une diligence au travail sont des atouts nécessaires pour mettre toutes les chances de réussite de son côté.