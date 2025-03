Le bilan des Korean Music Awards 2025

Le 27 février, la 22e édition des Korean Music Awards s’est tenue. Considérée comme l’équivalent local des Grammy Awards, cette cérémonie s’est appuyée sur l’expertise de 54 jurés issus de diverses professions, tels que des critiques, des journalistes culturels, ainsi que des producteurs de musique et programmateurs d’émissions musicales.





Après plusieurs éditions organisées à distance, celle-ci a marqué un tournant particulier en retrouvant son format en présentiel. Ce retour a donc permis aux artistes et aux spectateurs de partager un moment unique et de renouer avec l’essence de la cérémonie. Le palmarès comprend des récompenses globales, tels que l’album, la chanson, l’artiste et la révélation de l’année, ainsi que 11 catégories par genre musical.





Et voici les distinctions majeures : le trophée du meilleur album a été décerné à « Hail to the Music » du groupe de rock indépendant Danpyunsun & The Moments Ensemble, le titre d'artiste de l’année a été attribué à l’auteur-compositeur-interprète Lee Seung-yoon, et le prix de la chanson de l’année a été remis à « Supernova » du girls-band Aespa. Avec trois trophées chacun, Lee Seung-yoon et Aespa ont brillé.





Mais l’excitation continue ! Le Korean Music Awards Festival se tiendra les 2 et 3 mai, offrant aux amateurs de musique l’opportunité d’assister aux performances live des chanteurs primés et de vibrer au rythme de leurs prestations.