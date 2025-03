ASTRO célèbre ses 9 ans avec le single anniversaire « Twilight »

Le boys-band ASTRO célèbre son 9ème anniversaire avec sa nouvelle chanson empreinte de souvenirs partagés avec les AROHAs !





En effet, le 23 février, le groupe a dévoilé son single anniversaire, « Twilight », marquant neuf ans de carrière depuis ses débuts en 2016. Produite par le leader JinJin, cette nouveauté illustre le passage d’une période difficile à un nouvel horizon, à l’image du soleil qui se lève après la nuit. Dès les premières secondes, le son d’une horloge et une mélodie de piano lumineuse rappellent les souvenirs partagés entre les membres et leurs fans. Et les voix envoûtantes des membres se mêlent parfaitement à cette atmosphère nostalgique.





L’intensité s’amplifie avec le refrain, où des sonorités synthétiques et des riffs de guitare électrique viennent renforcer l’émotion du morceau. L’harmonie vocale, mise en avant dans cette section, apporte également une profondeur à la chanson. Afin de perfectionner cette ambiance sensible, le groupe de producteurs AIMING, collaborateur de longue date du boys-band, a mis son expertise à l’œuvre.





L’an dernier, ils avaient également célébré leur date anniversaire en sortant le single « Circles ». Et cette année encore, ils ont maintenu cette tradition en dévoilant son nouveau titre. Grâce à cette nouvelle sortie, ASTRO réaffirme une fois de plus son amour pour ses fans.