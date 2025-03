IVE affiche complet pour son fancon à Séoul

Le girls-band du moment IVE s’apprête à retrouver ses fans sud-coréens avec son retour triomphal au KSPO Dôme, huit mois après son dernier concert à Séoul.





Une fois de plus, IVE a confirmé sa puissance de vente avec une billetterie complète pour ses deux concerts, programmés les 5 et 6 avril prochains. Selon son agence Starship Entertainment, son fancon intitulé « 2025 IVE THE 3RD FAN CONCERT 'IVE SCOUT' » a vu toutes ses places s’écouler en un temps record.





Ce retour sur scène promet d’être d’autant plus marquant qu’il fait suite au triomphe du troisième mini-album du groupe « IVE EMPATHY », sorti le 3 février dernier. Grâce à cet opus, les filles ont accumulé les succès : 12 trophées remportés dans les émissions musicales, et une domination totale des classements locaux avec « REBEL HEART ». Porté par cette dynamique, le groupe proposera donc une setlist encore plus variée et des performances grandioses pour enflammer le KSPO Dome.





Parallèlement à ce succès national, IVE poursuit son ascension sur la scène internationale. Le groupe a récemment été annoncé comme tête d’affiche du festival « Lollapalooza Berlin », soulignant ainsi son influence croissante dans le paysage musical mondial.





Pour ceux qui ne pourront pas assister aux spectacles en personne, le concert séoulien du 6 avril sera diffusé en direct via la plateforme Beyond LIVE, permettant ainsi aux fans du monde entier de vivre l’événement en temps réel.