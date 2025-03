Les acteurs coréens à l’étranger

C’est à partir des années 1930 qu’Hollywood a accueilli son premier acteur asiatique en la personne de Philip Ahn, américain d’origine coréenne. Très vite, d’autres acteurs coréens l’ont rejoint en jouant aux côtés des stars de l’époque.





Avec l’arrivée des acteurs étrangers, Hollywood s’ouvre de plus en plus aux acteurs multinationaux. Les années 1990 voient une accélération remarquable de la présence des actrices et acteurs sud-coréens dans des productions majeures.





Hollywood s’intéresse tellement aux films coréens qu’il finit par inviter les stars coréennes à jouer dans ses productions. Cette présence de plus en plus forte des talents coréens est consacrée par de nombreux prix, de MTV et des Emmy Awards, aux Oscars, en passant par les Golden Globes.